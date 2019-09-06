В Telegram появилось новое полезное обновление

В мессенджере Telegram появилось обновление, благодаря которому можно ставить напоминания для себя или друзей.

В Telegram появилась функция отложенной отправки сообщений. Она работает и на сохраненных сообщениях, поэтому можно сделать сообщение-напоминание для самого себя.

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Как поставить сообщение на таймер

В приложении на смартфоне нужно всего лишь удержать кнопку отправки, после чего появится маленькое меню. Именно там вы сможете выставить любую дату и время.

Telegram не забыл о своих пользователях и на ПК. Для того, чтобы выставить таймер на компьютере, нужно нажать правой кнопкой мыши на иконку отправления.

Если вы запланировали уведомление-напоминание для себя, оно будет обозначено особым значком календаря.

Какие приятные бонусы есть в новой версии

Наконец Telegram "пофиксил" функцию сокрытия телефонного номера от других пользователей - в предыдущих версиях она работала с перебоями.

Теперь можно не переживать, что кто-то из дальних родственников установит Telegram и увидит за вашим номером телефона какое-то безобразие. Теперь вы можете ограничить круг лиц, которые имеют возможность найти вас по номеру телефона в Telegram, добавив ваш контактный номер в свою телефонную книгу.

Также мессенджер решил повеселить своих пользователей, добавив новые анимированные эмодзи.

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