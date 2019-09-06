В Telegram появилось новое полезное обновление
В мессенджере Telegram появилось обновление, благодаря которому можно ставить напоминания для себя или друзей.
В Telegram появилась функция отложенной отправки сообщений. Она работает и на сохраненных сообщениях, поэтому можно сделать сообщение-напоминание для самого себя.
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Как поставить сообщение на таймер
В приложении на смартфоне нужно всего лишь удержать кнопку отправки, после чего появится маленькое меню. Именно там вы сможете выставить любую дату и время.
Telegram не забыл о своих пользователях и на ПК. Для того, чтобы выставить таймер на компьютере, нужно нажать правой кнопкой мыши на иконку отправления.
Если вы запланировали уведомление-напоминание для себя, оно будет обозначено особым значком календаря.
Какие приятные бонусы есть в новой версии
Наконец Telegram "пофиксил" функцию сокрытия телефонного номера от других пользователей - в предыдущих версиях она работала с перебоями.
Теперь можно не переживать, что кто-то из дальних родственников установит Telegram и увидит за вашим номером телефона какое-то безобразие. Теперь вы можете ограничить круг лиц, которые имеют возможность найти вас по номеру телефона в Telegram, добавив ваш контактный номер в свою телефонную книгу.
Также мессенджер решил повеселить своих пользователей, добавив новые анимированные эмодзи.
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