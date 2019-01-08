В Tesla объявили снижение цен на все свои авто

Компания Tesla решила снизить цены на все свои автомобили на 2 тысячи долларов.

Об этом говорится в отчете компании.

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На такой шаг руководство Tesla решилось из-за сокращения федеральных налоговых льгот США для покупателей электрокаров.

На рынке решение популярной компании восприняли неодобрительно – акции Tesla сразу упали на 10%. Однако до закрытия торгов их стоимость выровнялась до 6,8%.

К слову, основатель компании Илон Маск планирует начать строительство первого завода по производству автомобилей Tesla в Шанхае.

"Планируем завершить начальное строительство летом, начать производство Model 3 к концу года и достичь массового производства в следующем году", – отметил он.