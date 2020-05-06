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В Tinder появится функция видеозвонков

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Новая функция в Tinder
Новая функция в Tinder / tech.informator.ua

Популярное приложение для знакомств Tinder расширит функционал. Компания уже готовит новое крупное обновление приложения, после которого в Tinder появится возможность выполнять видеозвонки.

Как передает издание phonearena.com, разработчики Tinder работают над функцией видеочата. Таким образом компания планирует дать возможность пользователям выполнять видеознакомства. Особенно полезная штука в условиях карантина.

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"Поскольку пользователи показали готовность к видеосвиданиям, мы решили мобилизовать свои возможности и разработать функцию видеочатов", – говорят в компании.

У Tinder можна буде організовувати побачення онлайн
В Tinder можно будет организовывать свидания онлайн / knowitallnancy.com

Когда заработает

Ранее сливы сообщали, что функция видео в режиме реального времени в Tinder появится в конце второго квартала 2020 года. Однако, ситуация COVID-19 уже не одной компании испортила планы. Поэтому не исключено, что разработка обновления продлится больше времени, поэтому и новую функцию мы увидим позже.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Приложения Интернет
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