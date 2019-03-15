В Toyota строят автомобиль для Луны

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В Toyota строят автомобиль для Луны
В Toyota строят автомобиль для Луны / www.theguardian.com

Японская компания Toyota строит необычный транспорт для астронавтов. В нем они смогут путешествовать по поверхности Луны. При этом, пилотам не нужно будет садиться за руль, ведь машина движется по заданному курсу самостоятельно.

Астронавты смогут находиться в транспорте без скафандров, сообщили в The Guardian.

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Компания Toyota и японское агентство освоения космоса JAXA надеются, что автомобили будут использованы во время высадок на естественном спутнике Земли в 2029 и 2034 годах. Пока же шестиколесный транспорт на стадии концепции. Однако, известно, что он будет ездить, используя питание от топливного элемента.


Автомобиль Toyota

Машина сможет поместить на борту до четырех человек. Стоит отметить, что они смогут безопасно находиться в машине в течение нескольких недель.


Машина будет вмещать до четырех человек

Планируется, что ровер сможет преодолевать расстояния до 10 тысяч км. Председатель JAXA Хироши Ямакава подчеркнул, что пилотируемые роверы с кабинами – это элемент, который сыграет важную роль в полноценном исследовании и использовании лунной поверхности.


Разработкой занимаются Toyota и JAXA

Эксперты считают, что таким образом Япония хочет сыграть на восстановленном международном интересе к исследованию Луны.

Смотрите видео: как выглядит лунный автомобиль

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Теги: Транспорт Луна Техно Космос
Источник: 24 Канал
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