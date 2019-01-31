В транспорте Ивано-Франковска можно расплачиваться с помощью NFC

В муниципальном транспорте Ивано-Франковска появилась новая услуга оплаты – за проезд можно оплатить с помощью смартфона или умных часов, которые имеют модуль NFC.

Как пишет местное издание gk-press.if.ua, рассчитаться за проезд с помощью банковской карты или NFC можно будет уже с 1 февраля.

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Где заработает новая услуга. Новая функция работает в троллейбусах производства Gräf & Stift, где мобильные терминалы будут расположены около водителя. Впоследствии, терминалы появятся в транспорте КП "Электроавтотранс". Стоимость проезда в электротранспорте Ивано-Франковска стоит 2 гривны. Оплата будет происходить без взимания комиссии.

Местная власть убеждена, что новая услуга не только будет экономить время пассажиров, но и водители не будут отвлекаться на счет денег или выявление "Зайцев".

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