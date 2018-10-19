В Украине делают новые iPhone из золота и бриллиантов: цены шокируют

Смартфоны iPhone Xs доступны в трех цветах: серебристом, сером и золотом. Однако есть компании, которые предлагают модифицированные версии устройств от Apple с уникальным дизайном.

Об этом сообщает Appleinsider.

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Одна из таких – киевская фирма Aurum Edition, которая производит более 30 дорогих смартфонов ежемесячно. Кроме iPhone Xs, компания предлагает эксклюзивные модели Apple Watch.

По данным издания Cult of Mac, стоимость iPhone Xs Aurum Edition составляет от 3 500 до 5 800 долларов в зависимости от объема памяти и используемых материалов. Например, модель Azura Queen Diamond покрыта синей крокодиловой кожей, а значок Apple сделан из золота, покрытого бриллиантами. Ее цена составляет 4 800 долларов (около 127 000 гривен).



iPhone Xs Aurum Edition

Также существует модель iPhone Xs Ornate Skull, корпус которого обрамлен золотом с гравировкой черепов и змей. Задняя панель покрыта крокодиловой кожей и украшена золотым черепом. Цена модификации – 3 900 долларов (около 103 300 гривен).



iPhone Xs Ornate Skull

Цена iPhone Xs Wolf достигает 4 200 долларов (около 111 200 гривен) за модель с 512 ГБ памяти. Корпус обрамлен выгравированной рамкой, панелью из кожи крокодила и золотой волчьей головой с рубиновыми глазами.



iPhone Xs Wolf

Одна из самых дорогих модификаций, iPhone Xs Imperior X, она стоит 5 000 долларов (около 132 400 гривен). На ее задней панели изображен золотой дракон, поедающий череп с рубиновыми глазами и 16 бриллиантами.



iPhone Xs Imperior X

Также умельцы изготавливают люкс-модели часов Apple Watch Series 4. Например, вариант с золотой рамкой вокруг дисплея с гравировкой черепов, стоит 2 200 долларов (около 58 300 гривен).



Дизайнерские Apple Watch Series 4

Оформлением iPhone и Apple Watch занимаются и другие компании. Например, в 2017 году фирма Caviar выпустила iPhone X с корпусом из метеорита Сеймчан. В 2015 году французский дом моды Hermès выпустил роскошную версию Apple Watch с ремешком из дорогой кожи.

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