В Украине хакеры разослали госслужащим фейковые письма от имени НАПК

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В Украине хакеры разослали госслужащим фейковые письма от имени НАПК
В Украине хакеры разослали госслужащим фейковые письма от имени НАПК / Иллюстративное фото

В среду, 12 декабря, в адрес государственных служащих Украины неизвестные разослали письма, содержащий логотип Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и просьбы пройти анкетирование.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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В агентстве отметили, что письмо отправили с адреса [email protected] На самом деле все сообщения от НАПК поступают исключительно из домена gov.ua.

В ведомстве заверили, что не составляли и не рассылали письма с опросами государственных служащих. НАПК просит в случае поступления такого сообщения не открывать его, не загружать и не переходить по предложенным ссылкам.

О факте вирусной рассылки писем от имени НАПК ведомство сообщит правоохранителям.

Теги: Новости Украины хакеры Техно Интернет НАПК Кибербезопасность
Источник: 24 канал
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