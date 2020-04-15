В Украине электронный паспорт стал полноценным аналогом обычного
Кабинет министров принял постановление об электронных паспортах в приложении Дия. Поэтому отныне, электронный паспорт в смартфоне официально является цифровым аналогом бумажного документа.
Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины. Интересно, что Украина стала первой страной в мире, где можно пользоваться цифровыми паспортами без бумажных или пластиковых аналогов.
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Сейчас электронные паспорта находятся на стадии тестирования. Сервис испытывают 14 тысяч украинцев, которые тестируют е-паспорта.
В Минцифры говорят, что для всех граждан услуга станет доступной совсем скоро.
Где может использовать е-паспорт
- Там, где раньше пользовались с обычными паспортами.
- Во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом
- Во время медицинского обслуживания и банковских операций
- Для получения административных услуг
- На почте, при получении посылок, писем
- Для покупки алкоголя или табака
Кроме того, это бы нам всем существенно упростило жизнь во время карантина. Ведь согласно новым правилам украинцы должны брать с собой документ, удостоверяющий личность, каждый раз, когда выходят на улицу. Поэтому удобно, если этот документ будет сразу в смартфоне.
Что такое Дия?Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Сначала заработало мобильное приложение Дия – его можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android и Apple. В марте стала доступна и десктопная версия сервиса.
В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.
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