В Украине электронный паспорт стал полноценным аналогом обычного

Кабинет министров принял постановление об электронных паспортах в приложении Дия. Поэтому отныне, электронный паспорт в смартфоне официально является цифровым аналогом бумажного документа.

Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины. Интересно, что Украина стала первой страной в мире, где можно пользоваться цифровыми паспортами без бумажных или пластиковых аналогов.

К теме Приложение Дия: что это такое, как работает и где скачать

Сейчас электронные паспорта находятся на стадии тестирования. Сервис испытывают 14 тысяч украинцев, которые тестируют е-паспорта.

В Минцифры говорят, что для всех граждан услуга станет доступной совсем скоро.

Где может использовать е-паспорт

Там, где раньше пользовались с обычными паспортами.

Во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом

Во время медицинского обслуживания и банковских операций

Для получения административных услуг

На почте, при получении посылок, писем

Для покупки алкоголя или табака

Кроме того, это бы нам всем существенно упростило жизнь во время карантина. Ведь согласно новым правилам украинцы должны брать с собой документ, удостоверяющий личность, каждый раз, когда выходят на улицу. Поэтому удобно, если этот документ будет сразу в смартфоне.

Что такое Дия?Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Сначала заработало мобильное приложение Дия – его можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android и Apple. В марте стала доступна и десктопная версия сервиса.



В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.