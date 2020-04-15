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В Украине электронный паспорт стал полноценным аналогом обычного

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Е-паспорт признали полноценным аналогом обычного / Минцифры / Telegram

Кабинет министров принял постановление об электронных паспортах в приложении Дия. Поэтому отныне, электронный паспорт в смартфоне официально является цифровым аналогом бумажного документа.

Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины. Интересно, что Украина стала первой страной в мире, где можно пользоваться цифровыми паспортами без бумажных или пластиковых аналогов.

К теме Приложение Дия: что это такое, как работает и где скачать

Сейчас электронные паспорта находятся на стадии тестирования. Сервис испытывают 14 тысяч украинцев, которые тестируют е-паспорта.

В Минцифры говорят, что для всех граждан услуга станет доступной совсем скоро.

Где может использовать е-паспорт

  • Там, где раньше пользовались с обычными паспортами.
  • Во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом
  • Во время медицинского обслуживания и банковских операций
  • Для получения административных услуг
  • На почте, при получении посылок, писем
  • Для покупки алкоголя или табака

Кроме того, это бы нам всем существенно упростило жизнь во время карантина. Ведь согласно новым правилам украинцы должны брать с собой документ, удостоверяющий личность, каждый раз, когда выходят на улицу. Поэтому удобно, если этот документ будет сразу в смартфоне.

Что такое Дия?Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Сначала заработало мобильное приложение Дия – его можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android и Apple. В марте стала доступна и десктопная версия сервиса.

В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Кабинет Министров Украины Министерство цифровой трансформации Новости Техно Интернет Техно
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