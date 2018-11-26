В Украине может появиться новая платежная система

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Покупать через интернет будет проще
Покупать через интернет будет проще / iphones.ru

Уже в 2019 году в Украине может заработать новая платежная система – Google.PayOnline. Этот сервис должен стать дополнительным способом оплаты в интернет-магазинах.

Об этом сказал менеджер по продажам "Google Украина" Андрей Радевич, передает "Интерфакс".

Технология Google.PayOnline позволяет быстро оплачивать товары в интернет-магазинах, без необходимости ручного ввода данных о карте покупателя и многоступенчатой идентификации с ручным вводом паролей.

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"Мы надеемся, что технология Google.PayOnline заработает в Украине в ближайшее время и станет дополнительным способом оплаты при покупках в интернет-магазинах. Мы ведем переговоры с потенциальными партнерами, чтобы реализовать такую возможность как можно быстрее", – рассказал Радевич

Он также добавил, что, по его данным, большой процент покупателей уходит из интернет-магазина, или закрывает приложение, если процесс покупки слишком сложен.

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Теги: Техно Google Интернет
Источник: Техно
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