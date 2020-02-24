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В Украине появится национальная Федерация киберспорта

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В Україні з'явиться національна Федерація кіберспорту / Unsplash

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины поддержало инициативу создания национальной Федерации киберспорта Украины. Также в министерстве отметили, что понимают важность киберспорта и его социальную составляющую.

Об этом заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин заявил на плей-офф турнира WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon в Киеве, говорится на официальном сайте ведомства.

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Мы уже общались с крупными игроками на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины,
– подчеркнул Шумилин.

Также он добавил, что киберспорт может оказать помощь в реабилитации ветеранов военных действий в Украине, социализировать людей с инвалидностью, к тому же он способствует гендерному равенству.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Министерство культуры, молодежи и спорта Спорт Киберспорт Новости Техно Техно Игры
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