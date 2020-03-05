24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Украине представили артбук по мотивам игры Death Stranding

- Читати новину українською

Издательство MAL'OPUS представило первый официальный игровой артбук на украинском языке – "Мир игры Death Stranding". Книга рассказывает о закулисье нового тайтла от японского геймдизайнера Хидео Кодзимы.

Что известно о книге

Интересно: С кровати можно не вылезать: японский производитель представил геймерскую мебель

Артбук "Мир игры Death Stranding" поможет окунуться в новый мир и понять гениальные замыслы разработчиков. Читатели получат возможность окунуться в процесс создания тайтла.

Артбук содержит множество рисунков, набросков и вариаций всего, что удалось придумать команде Kojima Productions. Каждый рисунок сопровождается кратким комментарием от разработчиков, который рассказывает о его происхождении.

Также читатели смогут рассмотреть все составляющие игры в мельчайших деталях: персонажи, снаряжение, транспорт, монстры и локации. А в конце артбука их будут ждать элементы, которые не вошли в окончательную версию игры.

 

Что стоит знать об игре

Death Stranding – это целый мир, который соединил глубокую научную фантастику, блестящую режиссуру и интересный игровой процесс. Игроков переносят в причудливый мир, который разрушил таинственный катаклизм – "Выброс смерти". После апокалипсиса люди разорвали все связи и построили вокруг себя большие стены. Теперь остатки населения Америки прячутся от страшных тварей и дождя, который убивает все живое.

Что о книге говорят издатели

"Мир игры Death Stranding" – это сокровищница интересных подробностей игры для горячих фанатов и возможность еще раз почувствовать атмосферу конца света.

Мы большие фанаты видеоигр, в частности творчества Хидео Кодзимы. Для нас большая честь начать издание артбука в Украине именно с этой книги, поэтому мы преследовали цель сделать "Мир игры Death Stranding" идеальным примером качественного коллекционного издания,
– оделились издатели.

Артбук имеет 256 страниц, твердый переплет с выборочным лакированием и формат 27х19 сантиметров.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Денис Шмыгаль возглавил Кабинет министров: что о нем известно
сегодня
Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Книги Новости Техно Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
4 марта 21:25 Михаил Федоров: от студенческого мэра до министра цифровой трансформации
Ірина Поліщук
4 марта 16:06 Из-за коронавируса отменяют техно презентации и выставки: список событий
Анастасія Можаровська
3 марта 08:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська
1 марта 18:02 Для чего переплачивать: 5 недорогих смартфонов до трех тысяч гривен
Ірина Полицька
1 марта 16:05 Как удобно перенести данные между iPhone и Android: подробная инструкция
Михайло Года
Новости
Больше новостей
Залиште відгук