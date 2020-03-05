В Украине представили артбук по мотивам игры Death Stranding

Издательство MAL'OPUS представило первый официальный игровой артбук на украинском языке – "Мир игры Death Stranding". Книга рассказывает о закулисье нового тайтла от японского геймдизайнера Хидео Кодзимы.

Что известно о книге

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Артбук "Мир игры Death Stranding" поможет окунуться в новый мир и понять гениальные замыслы разработчиков. Читатели получат возможность окунуться в процесс создания тайтла.

Артбук содержит множество рисунков, набросков и вариаций всего, что удалось придумать команде Kojima Productions. Каждый рисунок сопровождается кратким комментарием от разработчиков, который рассказывает о его происхождении.

Также читатели смогут рассмотреть все составляющие игры в мельчайших деталях: персонажи, снаряжение, транспорт, монстры и локации. А в конце артбука их будут ждать элементы, которые не вошли в окончательную версию игры.

Что стоит знать об игре

Death Stranding – это целый мир, который соединил глубокую научную фантастику, блестящую режиссуру и интересный игровой процесс. Игроков переносят в причудливый мир, который разрушил таинственный катаклизм – "Выброс смерти". После апокалипсиса люди разорвали все связи и построили вокруг себя большие стены. Теперь остатки населения Америки прячутся от страшных тварей и дождя, который убивает все живое.

Что о книге говорят издатели

"Мир игры Death Stranding" – это сокровищница интересных подробностей игры для горячих фанатов и возможность еще раз почувствовать атмосферу конца света.

Мы большие фанаты видеоигр, в частности творчества Хидео Кодзимы. Для нас большая честь начать издание артбука в Украине именно с этой книги, поэтому мы преследовали цель сделать "Мир игры Death Stranding" идеальным примером качественного коллекционного издания,

– оделились издатели.

Артбук имеет 256 страниц, твердый переплет с выборочным лакированием и формат 27х19 сантиметров.

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