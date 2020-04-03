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В Украине представили систему электронного уголовного производства eCase

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Иллюстративное фото

2 апреля 2020 года состоялась видео-презентации системы электронного уголовного производства eCase. Система позволит эффективно обмениваться файлами по уголовным производствам и упростить работу всех, кто вовлечен в уголовные расследования.

Об этом отметили на сайте парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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Особенности платформы eCase

Во время презентации отметили, что eCase целесообразно использоваться и как инструмент администрирования и управления электронными версиями файлов уголовных дел. В рамках системы такие документы, как планы уголовных расследований, доказательства, допросы, приказы прокуроров, согласования и рапорты становятся мгновенно доступны онлайн. Для прокуроров рассматривается введение функции онлайн надзорного производства.

Первыми систему в действии проверят в своей работе антикоррупционные органы – детективы Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и следственные судьи Высшего антикоррупционного суда. Создатели системы ожидают повышения эффективности расследования антикоррупционных преступлений.


Результатом внедрения системы должно стать повышение эффективности работы антикоррупционных органов

Во время презентации также проходило обсуждение проблемных вопросов, касающихся обработки генерируемых баз Единого реестра досудебных расследований и дублирования данных в системах eCase и ЕРДР. В будущем систему могут интегрировать с другими базами данных, например, с базой данных судов и другими реестрами, поскольку такие системы могут помогать оценивать работу следователей, детективов, прокуроров и использоваться дополнительно как аналитические инструменты.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Антикоррупционный суд САП НАБУ Новости Техно Интернет
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