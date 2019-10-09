В Украине представили смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S: характеристики и цена

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Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S: характеристики и цена в Украине
Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S: характеристики и цена в Украине / Фото из свободных источников

На презентации в Киеве 8 октября компания Xiaomi представила не только новые смартфоны, но и представила умные телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S. Среди главных отличий новинок: размер диагонали и их цена.

Дизайн. Xiaomi Mi TV 4A получил дисплей диагональю 32 дюйма, а Mi TV 4S может похвастаться 55-дюймовым экраном. Xiaomi Mi TV 4S получил металлические рамки и корпус.

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Основные характеристики. Кроме стильного дизайна смарт-телевизор получил 4-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенного хранилища и может похвастаться разрешением 4K HDR. Также новинка получила пульт с голосовым управлением.

Xiaomi Mi TV 4S
Xiaomi Mi TV 4S получил диагональ 55 дюймов

В Xiaomi Mi TV 4A разрешение экрана HD (1366 × 768), в комплекте также идет пульт с голосовым управлением.

Оба телевизора работают под управлением фирменной операционной системы PatchWall.

Xiaomi Mi TV 4A
Xiaomi Mi TV 4A официально представили в Украине

Другие особенности. Также устройства получили платформу Android TV со встроенными Google Play, Chromecast, по два динамика, стандарт DVB-T2, технологии DTS-HD и Dolby Audio, по 3 порта HDMI (включая один порт ARC), USB 2.0 и разъем Ethernet, а также Wi -Fi и Bluetooth 4.2 для подключения беспроводных колонок, наушников и других устройств.

Xiaomi Mi TV 4A
 
Xiaomi Mi TV 4A получил диагональ 32 дюйма

Кроме того, пользователям доступна библиотека видео, контента которой хватит на 700 тысяч часов просмотра.

Xiaomi Mi TV 4S
Цена Xiaomi Mi TV 4S

Цена. Телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S уже доступны украинцам. За Xiaomi Mi TV 4A придется заплатить 4 999 гривен, а вот "старшая" версия обойдется несколько дороже – 15 999 гривен.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Цены Xiaomi Новости Техно Техно Бытовая техника
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