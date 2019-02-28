В Украине продолжается разработка ракеты для отечественного космодрома

21 Читати новину українською
Циклон-4М
Циклон-4М / Фото из открытых источников

Государственное конструкторское бюро "Южное" подтвердило техническую возможность размещения стартового комплекса на территории Украины. Сейчас там проводят обсуждения организационных вопросов и готовят к выпуску концептуальный проект ракеты-носителя легкого класса "Циклон-4М", которую планируют запускать из комплекса.

Отмечается, что сам комплекс должен быть расположен на берегу Черного моря. На базе приведенных координат становится понятно, что местом для стартовой площадки выбрали зону у Днепровского залива, в Белозерском районе Херсонской области, недалеко от административной границы с Николаевской областью.

Читайте также: В Украине планируют создать первый отечественный плавучий космодром

Предполагается, что падение отработанной единой ступени ракеты-носителя и обтекателя будет проходить в Средиземном море, отметил Национальный промышленный портал со ссылкой на Андрея Колесника.

До этого, речь о возможности размещения космодрома в Украине вели, в основном, представители компании Space Logistics Ukraine. Речь шла прежде всего о запуске ракеты-носителя сверхлегкого класса с потенциальным местом падения отработанных элементов в акватории Черного моря на расстоянии 300-400 километров от украинского побережья.

Циклон-4М, космос, космодром
Концепт ракети Циклон-4М

Что известно о ракете-носителе "Циклон-4М"?Это украинская двухступенчатая моноблочная, жидкостная ракета-носитель среднего класса которая предназначена для вывода полезного груза на низкие и средние круговые и эллиптические околоземные орбиты. Ракету строит ряд украинских предприятий. Разработкой занимается: конструкторское бюро "Южное" (Днепр), строит ракету производственное объединение "Южмаш" (Днепр), а разработкой системы управления ракетой занимается научно-производственная организация "Хартрон" (Харьков).

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Индивидуальное отопление станет невыгодным, – эксперт о газовых перспективах для украинцев
27 февраля
707
Теги: Новости Украины Техно Космос
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
27 февраля 19:02 Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
86
Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
26 февраля 21:04 Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
174
Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
25 февраля 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
471
Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
23 февраля 20:04 Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
Анастасія Можаровська 4459
Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
23 февраля 14:03 Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
742
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук