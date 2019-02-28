В Украине продолжается разработка ракеты для отечественного космодрома

Государственное конструкторское бюро "Южное" подтвердило техническую возможность размещения стартового комплекса на территории Украины. Сейчас там проводят обсуждения организационных вопросов и готовят к выпуску концептуальный проект ракеты-носителя легкого класса "Циклон-4М", которую планируют запускать из комплекса.

Отмечается, что сам комплекс должен быть расположен на берегу Черного моря. На базе приведенных координат становится понятно, что местом для стартовой площадки выбрали зону у Днепровского залива, в Белозерском районе Херсонской области, недалеко от административной границы с Николаевской областью.

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Предполагается, что падение отработанной единой ступени ракеты-носителя и обтекателя будет проходить в Средиземном море, отметил Национальный промышленный портал со ссылкой на Андрея Колесника.

До этого, речь о возможности размещения космодрома в Украине вели, в основном, представители компании Space Logistics Ukraine. Речь шла прежде всего о запуске ракеты-носителя сверхлегкого класса с потенциальным местом падения отработанных элементов в акватории Черного моря на расстоянии 300-400 километров от украинского побережья.



Концепт ракети Циклон-4М

Что известно о ракете-носителе "Циклон-4М"?Это украинская двухступенчатая моноблочная, жидкостная ракета-носитель среднего класса которая предназначена для вывода полезного груза на низкие и средние круговые и эллиптические околоземные орбиты. Ракету строит ряд украинских предприятий. Разработкой занимается: конструкторское бюро "Южное" (Днепр), строит ракету производственное объединение "Южмаш" (Днепр), а разработкой системы управления ракетой занимается научно-производственная организация "Хартрон" (Харьков).

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