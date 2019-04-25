В Украине проведут крупнейший фестиваль технологий Interpipe TechFest

В октябре в Днепре состоится крупнейший в Украине фестиваль технологий и инженерии Interpipe TechFest. Фестиваль будет проходить в Украине уже 4 год подряд. В этом году он пройдет 19-20 октября в парке развлечений Лавина.

Как сообщили организаторы, это будет главное инженерное шоу страны.

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"Interpipe TechFest для нас повод поговорить о технологиях и науке, инженерии и инновациях, а также заинтересовать этими темами молодежь. Мы хотим напомнить, что Украина это промышленная страна с огромным потенциалом для развития", – рассказал организатор мероприятия, директор по корпоративным отношениям Interpipe Дмитрий Кисилевский.

Что такое Interpipe TechFes? Это инженерное шоу, состоящее из выставки инженерии, соревнований по техническим дисциплинам, научно-популярного лектория и wow-активностей. В 2018 году на Interpipe TechFest были представлены 11 экспозон, в частности уникальная зона космических разработок – Space Center.

Interpipe TechFest в 2018 году

Подробную программу нынешнего мероприятия организаторы пока не сообщили. В 2018 году в фестивале были представлены 7 дисциплин. В соревнованиях участвовали более 300 участников со всей Украины. Кроме того, участники могли принять участие в различных wow-активностях – от масштабного LEGO-строительства до катания на гигантской руке промышленного робота "KUKA".



Interpipe TechFest – зона космических разработок

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