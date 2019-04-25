В Украине проведут крупнейший фестиваль технологий Interpipe TechFest

11 Читати новину українською
Фестиваль технологий Interpipe TechFest
Фестиваль технологий Interpipe TechFest / Фото организаторов

В октябре в Днепре состоится крупнейший в Украине фестиваль технологий и инженерии Interpipe TechFest. Фестиваль будет проходить в Украине уже 4 год подряд. В этом году он пройдет 19-20 октября в парке развлечений Лавина.

Как сообщили организаторы, это будет главное инженерное шоу страны.

Читайте также: С мая в Украине заработает перенос номера: как это сделать

"Interpipe TechFest для нас повод поговорить о технологиях и науке, инженерии и инновациях, а также заинтересовать этими темами молодежь. Мы хотим напомнить, что Украина это промышленная страна с огромным потенциалом для развития", – рассказал организатор мероприятия, директор по корпоративным отношениям Interpipe Дмитрий Кисилевский.

Что такое Interpipe TechFes? Это инженерное шоу, состоящее из выставки инженерии, соревнований по техническим дисциплинам, научно-популярного лектория и wow-активностей. В 2018 году на Interpipe TechFest были представлены 11 экспозон, в частности уникальная зона космических разработок – Space Center.

Interpipe TechFest

Interpipe TechFest в 2018 году

Подробную программу нынешнего мероприятия организаторы пока не сообщили. В 2018 году в фестивале были представлены 7 дисциплин. В соревнованиях участвовали более 300 участников со всей Украины. Кроме того, участники могли принять участие в различных wow-активностях – от масштабного LEGO-строительства до катания на гигантской руке промышленного робота "KUKA".

Interpipe TechFest
Interpipe TechFest – зона космических разработок

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями (Инфографика)
сегодня
9109
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес Новости Днепра
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену
23 апреля 20:59 Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену
182
День Земли: 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
22 апреля 21:02 День Земли: 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
211
Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
22 апреля 08:09 Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
186
Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
21 апреля 16:04 Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
Євгенія Мазур 136
Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
20 апреля 22:05 Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
Олег Тичинський 536
Новости
Больше новостей
Залиште відгук