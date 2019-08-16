В Украине распространяется мошенничество со смартфонами: как избежать развода

В Украине действует мошенническая схема, связанная с продажей поддельных смартфонов Huawei. Уже зафиксировали несколько десятков случаев такого мошенничества.

В пресс-службе Huawei в Украине рассказали Техно 24, как уберечься от мошенничества.

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В частности, стремительно растет количество онлайн-платформ, где представлены копии товаров бренда. Некоторые смартфоны можно приобрести по цене ниже официальной на 50%, а то и все 80%. Именно это и должно стать тревожным звонком.

Как рассказал директор подразделения Huawei Consumer BG в Украине Аллан Чен, компания получает огромное количество жалоб на работу техники, которая якобы является продукцией Huawei. При этом возмущенные пользователи добавляют, что приобрели устройство по акционной цене.

Вся наша продукция получила соответствующие сертификаты качества. Чтобы убедиться в статусе магазина, где вы покупаете гаджет, требуйте копию сертификата на товар. По запросу мы предоставляем электронные дубликаты всем официальным дистрибьюторам и партнерам,

– говорит Аллан Чен.

Поэтому в компании отмечают, что стоит покупать только оригинальную продукцию, ведь подделки не соответствуют высоким стандартам качества аппаратной части Huawei. Конечно, подделки не получают обновления программного обеспечения, не имеют должного уровня безопасности и полноценной гарантии.

Как уберечься от мошенничества? Во-первых, не вестись на очень дешевую цену. Во-вторых, обязательно проверять документы на продукцию. Отдавать предпочтение надежным магазинам продажи техники.

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