В Украине создали бота, который отслеживает информацию о человеке или компании в СМИ

Григорий Маленко, управляющий партнер агентства "SERM", создал Telegram-бота, который мониторит упоминания в украинских интернет-изданиях. Он получил название MediaMonitoringBot.

Бот уведомляет пользователя, если заданное слово-ключ появится в СМИ. При этом сделает это очень оперативно – не позже пяти минут после появления материала.

Читайте также: Украинцы создали уникальный сервис, который Google распознает как человека

Как он работает. Пользователю нужно задать ключевое слово, по которому он хочет отслеживать упоминания. Например, название компании, фамилия человека. Если материал с ключом появится где-то в медиа, бот отправит сообщение об этом. Там будет указано, в каком именно СМИ (с линком на медиа) и какое слово-ключ было употреблено. Кроме того, пользователь получает прогноз по охвату (рейтинг сайта и потенциальный охват публикации).

Сейчас MediaMonitoringBot отслеживает только украинские СМИ, в его базе ныне есть более 200 онлайн-изданий. Упоминания в иностранных блогах пока он не мониторит.

Кого заинтересует. Он может стать полезным предпринимателям и руководителям бизнеса, а также публичным персонам, которые хотят знать, что о них пишут.

Стоимость. Пользователь может бесплатно проверить 5 слов-ключей.

Есть два платных тарифа.

Первый вариант включает до 25 ключевых слов, отчетов и функции стоп-слов (позволяет исключить из результатов материалы, где упоминается "стоп-слово". Если в материале есть упоминание ключевого слова, но также упоминается и "стоп-слово", то пользователь его не увидит). Его стоимость составляет 2 990 грн в год. Еще один тариф "Премиум" имеет расширенную базу СМИ и индивидуальные отчеты. Его цена – 29 999 грн в год.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно