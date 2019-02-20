В Украине создали приложение, которое позволяет проверить правильность суммы в платежках

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В Украине создали приложение, которое позволяет проверить правильность суммы в платежках
В Украине создали приложение, которое позволяет проверить правильность суммы в платежках / Фото из открытых источников

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг разработала приложение для мобильных телефонов, с помощью которого потребители могут проверить, насколько правильно поставщик электроэнергии или газа насчитал им сумму в платежке.

Приложение "Энергетика онлайн" будет способствовать созданию эффективных энергетических рынков, сообщила председатель НКРЕКП Оксана Кривенко в Facebook.

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Чем полезно мобильное приложение?

В приложении можно просмотреть информацию о своем тарифе на газ или электроэнергию. Для этого нужно указать категорию потребления и выбрать регион проживания. Благодаря этому можно узнать цены тарифа и даже сменить его на более выгодный.

При обнаружении неточности в суммах платежек можно пожаловаться на поставщика услуг и получить компенсацию.

Для того, чтобы подать жалобу, нужно выбрать сферу – газ или электроэнергию, затем указать категорию потребления и посчитать размер льгот. И если сумма в платежке не совпадает с ценой на экране – подать жалобу.

Как получить компенсацию за некачественно оказанные услуги? Выбрать сферу газа или электроэнергии, затем выбрать компанию, поставщика или распределения, определить нарушен ли стандарт и отправить заявление на компенсацию. Если ответа не будет – пожаловаться в НКРЭКУ.

Как оценить работу поставщика? Выбрать подходящую сферу, затем выбрать компанию и центр обслуживания, написать отзыв и загрузить фото, нажать "оценить работу сервисного центра".

Также каждый потребитель имеет возможность сообщить о злоупотреблениях. Для этого нужно выбрать сферу, компанию и центр обслуживания, потом описать коррупционный случай и скачать доказательства, дать разрешение на публичное обнародование и проследить, чем это закончится.

Как работает приложение "Энергетика онлайн" – смотрите в видео

Сейчас в НКРЭКП работают над созданием мобильного приложения для поставщиков услуг.

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Теги: Электроэнергия Цены Тарифы на газ Коммунальные услуги Приложения Техно Искусственный интеллект
Источник: 24 канал
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