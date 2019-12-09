В Украине закрыли еще три онлайн-кинотеатра

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Киберполиция закрыла три онлайн-кинотеатра / cyberpolice.gov.ua

Киберполиция Украины прекратила деятельность трех незаконных онлайн-кинотеатров. Эти сайты ежемесячно посещало более 1,5 миллиона пользователей.

Как информирует пресс-служба киберполиции, это пиратские сайты zideo.fun, topkadr.online, relaxzona.club. Их администратором был 37-летний украинец из Николаевской области.

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Детали

Мужчина зарабатывал деньги на таргетированной рекламе. За несколько лет он заработал более полумиллиона гривен. Точную сумму ущерба, нанесенную правообладателям, сейчас устанавливают.

В Україні закрили ще три онлайн-кінотеатри
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Для прикрытия мужчина использовал специальный сервис, который позволял скрывать реальное местонахождение интернет-ресурсов.

Его обвиняют в нарушении авторского права. Сейчас ему грозит наказание – до 6 лет за решеткой.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Интернет Кибербезопасность
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