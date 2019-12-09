В Украине закрыли еще три онлайн-кинотеатра

Киберполиция Украины прекратила деятельность трех незаконных онлайн-кинотеатров. Эти сайты ежемесячно посещало более 1,5 миллиона пользователей.

Как информирует пресс-служба киберполиции, это пиратские сайты zideo.fun, topkadr.online, relaxzona.club. Их администратором был 37-летний украинец из Николаевской области.

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Детали

Мужчина зарабатывал деньги на таргетированной рекламе. За несколько лет он заработал более полумиллиона гривен. Точную сумму ущерба, нанесенную правообладателям, сейчас устанавливают.



Полиция изъяла все оборудование

Для прикрытия мужчина использовал специальный сервис, который позволял скрывать реальное местонахождение интернет-ресурсов.

Его обвиняют в нарушении авторского права. Сейчас ему грозит наказание – до 6 лет за решеткой.

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