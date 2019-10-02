В Украине закрыли масштабный сервис для создания бот-ферм и рассылки спама

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Закрыли сервис для создания бот-ферм
Закрыли сервис для создания бот-ферм / cyberpolice.gov.ua

Киберполиция заблокировала крупный сервис, который использовали для создания бот-ферм, рассылки спамовых сообщений и регистрации почты, с которых отправляют анонимные сообщения о минировании и тому подобное.

В рамках дела киберполиция провела обыски в шести регионах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Николаеве, Ровно и Херсоне. Сервис работал на заказ интерес клиентов.

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Здесь можно было купить активные учетные записи в большом количестве к различным почтовым ресурсам, социальным сетям, платежным системам. Также продавали верифицированные учетные записи, стоимость которых была значительно больше.

В Україні закрили масштабний сервіс для створення бот-ферм та розсилки спаму
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Для чего использовали? Услуги сервиса использовали для осуществления анонимной массовой рассылки сообщений о якобы выигрыше автомобиля, уплате несуществующего долга и тому подобное.

Кроме того, сервис предоставлял возможность клиентам осуществлять спам-рассылки и регистрировать аккаунты на различных ресурсах, которые требуют для регистрации номер телефона с последующей верификацией (социальные сети, электронная почта и тому подобное).

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Теги: Техно Интернет Новости Техно Кибербезопасность
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