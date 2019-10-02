В Украине закрыли масштабный сервис для создания бот-ферм и рассылки спама

Киберполиция заблокировала крупный сервис, который использовали для создания бот-ферм, рассылки спамовых сообщений и регистрации почты, с которых отправляют анонимные сообщения о минировании и тому подобное.

В рамках дела киберполиция провела обыски в шести регионах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Николаеве, Ровно и Херсоне. Сервис работал на заказ интерес клиентов.

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Здесь можно было купить активные учетные записи в большом количестве к различным почтовым ресурсам, социальным сетям, платежным системам. Также продавали верифицированные учетные записи, стоимость которых была значительно больше.



Оборудование полиция изъяла

Для чего использовали? Услуги сервиса использовали для осуществления анонимной массовой рассылки сообщений о якобы выигрыше автомобиля, уплате несуществующего долга и тому подобное.

Кроме того, сервис предоставлял возможность клиентам осуществлять спам-рассылки и регистрировать аккаунты на различных ресурсах, которые требуют для регистрации номер телефона с последующей верификацией (социальные сети, электронная почта и тому подобное).

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