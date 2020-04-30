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В Украине запускают кибертурнир для всех желающих: условия

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Для украинцев организовали кибертурнир
Для украинцев организовали кибертурнир / vedomosti-ua.com

Чтобы развлечь украинцев во время карантина и побудить не выходить лишний раз из дома, запустили всеукраинский онлайн турнир по киберспорту. Он получил название "Ukrainian Open Quarantine Esports Cup".

Турнир запустили МВД совместно с Федерацией Киберспорта Украины UESF и факультетом №4 киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел, передает пресс-служба Министерства.

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Детали

Это бесплатный кибертурнир, который будет проходить в режиме онлайн. Участники будут соревноваться в нескольких дисциплинах:

Продолжительность турнира будет зависеть от количества участников.

Старт Ukrainian Open Quarantine Esports Cup в мае. Точной даты организаторы пока не сообщили.

"Во время самоизоляции самое важное для каждого человека – оставаться дома и проводить это нелегкое время в хорошем настроении и с пользой для себя", – говорят в МВД.

Анонс турнира Ukrainian Open Quarantine Esports Cup: видео

Где подать заявку

Принять участие в турнире смогут все желающие граждане, находящиеся на территории Украины. Подать заявку на участие, а также изучить регламент турнира и календарь матчей можно по ссылке.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Киберспорт Министерство внутренних дел Техно Игры
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