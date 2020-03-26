В Украине запускают приложение, чтобы следить за соблюдением карантина
На следующей неделе в Украине запускают специальное мобильное приложение, которое поможет мониторить соблюдение условий карантина или самоизоляции. Соблюдение этих условий будут контролировать через геолокацию и FaceID.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Как будет работать приложение
Приложение будет собирать данные о геолокации и FaceID и это будет происходить в случайный период времени
"Сразу успокою – ни одного" большого брата " или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных. Иначе эпидемию не остановить", – говорит Федоров.
Кроме того, с помощью этого приложения, можно будет заказывать продукты и лекарства онлайн, а также сообщать о состоянии здоровья.
Также в Мтнцифре планируют с помощью сервиса Действие проводить мониторинг возможного контакта с больным. Для этого пользователи должны будут сканировать QR-коды в магазинах, такси и тому подобное. После этого человека будут предупреждать о возможном контакт с больным.
Бесплатные услуги для бизнеса
Еще один полезный инструмент, запускает Минцифра, – это онлайн-платформа бесплатных услуг бизнеса. Сейчас существуют сервисы, которые предлагают много бесплатных услуг для граждан на период карантина. Поэтому в министерстве планируют собрать все услуги на одной платформе.
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Карантин в Украине
- По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтвердили 156 случаев заражения коронавирусом.
- Вирус унес жизни уже 5 человек. Сейчас вылечился только один украинец.
- Еще трое граждан Украины умерли в результате вируса в Италии.
- Карантин в Украине продлили до 25 апреля. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, если распространение карантина в Украине удастся остановить раньше, то карантин досрочно остановят.
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