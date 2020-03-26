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В Украине запускают приложение, чтобы следить за соблюдением карантина

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На следующей неделе в Украине запускают специальное мобильное приложение, которое поможет мониторить соблюдение условий карантина или самоизоляции. Соблюдение этих условий будут контролировать через геолокацию и FaceID.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Как будет работать приложение

Приложение будет собирать данные о геолокации и FaceID  и это будет происходить в случайный период времени

"Сразу успокою – ни одного" большого брата " или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных. Иначе эпидемию не остановить", – говорит Федоров.

Кроме того, с помощью этого приложения, можно будет заказывать продукты и лекарства онлайн, а также сообщать о состоянии здоровья.

Также в Мтнцифре планируют с помощью сервиса Действие проводить мониторинг возможного контакта с больным. Для этого пользователи должны будут сканировать QR-коды в магазинах, такси и тому подобное. После этого человека будут предупреждать о возможном контакт с больным.

Бесплатные услуги для бизнеса

Еще один полезный инструмент, запускает Минцифра, – это онлайн-платформа бесплатных услуг бизнеса. Сейчас существуют сервисы, которые предлагают много бесплатных услуг для граждан на период карантина. Поэтому в министерстве планируют собрать все услуги на одной платформе.

Опыт соседей В Польше запустили приложение, контролирующее соблюдение карантина через селфи

Карантин в Украине

  • По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтвердили 156 случаев заражения коронавирусом.
  • Вирус унес жизни уже 5 человек. Сейчас вылечился только один украинец.
  • Еще трое граждан Украины умерли в результате вируса в Италии.
  • Карантин в Украине продлили до 25 апреля. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, если распространение карантина в Украине удастся остановить раньше, то карантин досрочно остановят.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Техно Интернет Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации Приложения Новости Техно
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