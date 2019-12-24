В Украине запустили проект "Действие. Цифровое образование": какова его цель

Правительство запустило новый онлайн-проект "Действие. Цифровое образование". Это онлайн-программа, которая должна повысить цифровую грамотность украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

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Цель

Как пояснил Гончарук, такое цифровое образование населения – это одно из стратегических задач правительства. В целом, они планируют оцифровать 100% государственных услуг.

"Мы провели интересное исследование: 53% украинцев обладают цифровыми навыками ниже среднего уровня. Это количество точно существенно увеличится... Цифровая грамотность – это не про лайки и соцсети. Это, в первую очередь, о рабочих местах, образовании, социализации личности", – добавил премьер-министр.

Эту платформу запустили в рамках проекта Действие.

Когда заработает

Эта онлайн-программа "Действие. Цифровое образование" официально стартует стартует 21 января 2020 года.

Что такое Действие? Ранее правительство анонсировало запуск приложения "Действие", созданного для диджитализации государственных процессов. Если расшифровать аббревиатуру, то получится "Государство и я". Украинцам обещают, что 120 услуг будут доступны онлайн.

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