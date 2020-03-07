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В Украине запустили телеграм-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе

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Министерство здравоохранения запустило телеграм-бот, который оперативно отвечает на вопросы о коронавирусе в Украине. Он стал вторым информационным ресурсом правительства после телеграм-канала "Коронавирус_инфо".

Бот отвечает на вопросы, которые больше всего волнуют украинцев. О его запуске сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

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В Украине для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы про коронавирус заработал телеграм-бот,
– говорится в сообщении.

Ресурс доступен по ссылке.

Среди вопросов, на которые бот дает ответы:

  • что такое коронавирус;
  • насколько он опасен;
  • как передается коронавирус;
  • как избежать заражения;
  • готова ли Украина к коронавирусу и другие.


Заработал телеграм-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе / Скриншот из телеграма COVID19_Ukraine​

Обратите внимание! В Украине также работает телеграм-канал "Коронавирус_инфо". Он оперативно публикует информацию о ситуации в Украине. Это единственный канал, верифицированный Министерством здравоохранения. Он содержит все новости, текущие данные, рекомендации и оценку специалистов.

Что известно о коронавирусе в мире: главное

  • По состоянию на 7 марта китайским коронавирусом заболело 100 тысяч 840 человек, умерло – более 3 тысяч человек. Выздоровели более 55 тысяч человек.
  • Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии.
  • Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.


Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Telegram Новости Техно Интернет Техно
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