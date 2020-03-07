В Украине запустили телеграм-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе

Министерство здравоохранения запустило телеграм-бот, который оперативно отвечает на вопросы о коронавирусе в Украине. Он стал вторым информационным ресурсом правительства после телеграм-канала "Коронавирус_инфо".

Бот отвечает на вопросы, которые больше всего волнуют украинцев. О его запуске сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

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В Украине для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы про коронавирус заработал телеграм-бот,

– говорится в сообщении.

Ресурс доступен по ссылке.

Среди вопросов, на которые бот дает ответы:

что такое коронавирус;

насколько он опасен;

как передается коронавирус;

как избежать заражения;

готова ли Украина к коронавирусу и другие.





Заработал телеграм-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе / Скриншот из телеграма COVID19_Ukraine​

Обратите внимание! В Украине также работает телеграм-канал "Коронавирус_инфо". Он оперативно публикует информацию о ситуации в Украине. Это единственный канал, верифицированный Министерством здравоохранения. Он содержит все новости, текущие данные, рекомендации и оценку специалистов.

Что известно о коронавирусе в мире: главное

По состоянию на 7 марта китайским коронавирусом заболело 100 тысяч 840 человек , умерло – более 3 тысяч человек. Выздоровели более 55 тысяч человек .

, умерло – более 3 тысяч человек. Выздоровели . Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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