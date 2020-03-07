В Украине запустили телеграм-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе
Министерство здравоохранения запустило телеграм-бот, который оперативно отвечает на вопросы о коронавирусе в Украине. Он стал вторым информационным ресурсом правительства после телеграм-канала "Коронавирус_инфо".
Бот отвечает на вопросы, которые больше всего волнуют украинцев. О его запуске сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
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В Украине для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы про коронавирус заработал телеграм-бот,
– говорится в сообщении.
Ресурс доступен по ссылке.
Среди вопросов, на которые бот дает ответы:
- что такое коронавирус;
- насколько он опасен;
- как передается коронавирус;
- как избежать заражения;
- готова ли Украина к коронавирусу и другие.
Заработал телеграм-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе / Скриншот из телеграма COVID19_Ukraine
Обратите внимание! В Украине также работает телеграм-канал "Коронавирус_инфо". Он оперативно публикует информацию о ситуации в Украине. Это единственный канал, верифицированный Министерством здравоохранения. Он содержит все новости, текущие данные, рекомендации и оценку специалистов.
Что известно о коронавирусе в мире: главное
- По состоянию на 7 марта китайским коронавирусом заболело 100 тысяч 840 человек, умерло – более 3 тысяч человек. Выздоровели более 55 тысяч человек.
- Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии.
- Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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