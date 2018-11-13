В Украине заработает крупнейшая в мире платежная система UnionPay

103 Читати новину українською
В Украине заработает платежная система UnionPay
В Украине заработает платежная система UnionPay / Фото из свободных сетей

Национальный банк Украины согласовал условия и порядок выхода на украинский рынок крупнейшей платежной системы в мире UnionPay. Выход системы будет происходить в два этапа.

Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

Сначала UnionPay будет предоставлять услуги по обслуживанию своих карт в Украине, а также выдачи наличных денег и оплаты товаров. В дальнейшем украинские банки смогут выдавать новые карточки системы.

Читайте также: Почему PayPal не идет в Украину

Что такое UnionPay? Основанная в 2002 году китайская платежная система. На сегодня является крупнейшей в мире по количеству финансовых операций и выпущенных карт, превосходя Visa и MasterCard. Карты UnionPay эмитируются в более чем 40 странах.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Новости Украины Техно Интернет Банки
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему почта Gmail медленно загружается
12 ноября 12:03 Почему почта Gmail медленно загружается
463
Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
11 ноября 20:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
245
Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
11 ноября 16:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 777
5 убедительных причин купить фитнес-трекер Huawei Honor Band 4
11 ноября 14:02 5 убедительных причин купить фитнес-трекер Huawei Honor Band 4
Блог Медіа 624
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
10 ноября 20:03 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
2073
Xiaomi Mi 8 Pro официально представили в Лондоне: скоро смартфон появится и в Украине
8 ноября 18:04 Xiaomi Mi 8 Pro официально представили в Лондоне: скоро смартфон появится и в Украине
1086
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук