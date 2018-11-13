В Украине заработает крупнейшая в мире платежная система UnionPay

Национальный банк Украины согласовал условия и порядок выхода на украинский рынок крупнейшей платежной системы в мире UnionPay. Выход системы будет происходить в два этапа.

Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

Сначала UnionPay будет предоставлять услуги по обслуживанию своих карт в Украине, а также выдачи наличных денег и оплаты товаров. В дальнейшем украинские банки смогут выдавать новые карточки системы.

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Что такое UnionPay? Основанная в 2002 году китайская платежная система. На сегодня является крупнейшей в мире по количеству финансовых операций и выпущенных карт, превосходя Visa и MasterCard. Карты UnionPay эмитируются в более чем 40 странах.

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