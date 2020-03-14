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В Украине заработал сервис для мониторинга коронавируса

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В Украине заработал сервис для мониторинга коронавируса / pravda.com.ua

В Офисе Президента запустили сервис, который позволяет отслеживать распространение коронавируса в Украине. На сайте отражены лабораторно подтвержденные случаи заражения коронавируса, подозрения заболевания и больницы, которые готовы принимать больных.

На ресурсе оперативно появляться информация о коронавирусе в Украине.

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На карте обозначено количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавируса – красный цвет, и подозрений относительно возможного заражения – желтый.

Зеленым цветом обозначены больницы, которые могут принимать инфицированных, и где нет подозрений и подтвержденных случаев коронавируса.

Следить за ситуацией с коронавирусом в Украине можно по ссылке.

Ресурс запустил директорат по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса Президента.


Какова ситуация с коронавирусом в Украине на 14 марта / Скриншот Public.tableau.com

Обратите внимание! Министерство здравоохранения запустило телеграмм-бот, который оперативно отвечает на вопрос о коронавирусе. Кроме того, в Украине работает телеграмм канал "Коронавирус_инфо".

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Интернет Техно Офіс Президента Новости Техно
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