В Украине заработал сервис для мониторинга коронавируса

В Офисе Президента запустили сервис, который позволяет отслеживать распространение коронавируса в Украине. На сайте отражены лабораторно подтвержденные случаи заражения коронавируса, подозрения заболевания и больницы, которые готовы принимать больных.

На ресурсе оперативно появляться информация о коронавирусе в Украине.

Читайте также Коронавирус в Украине: готова ли IT-отрасль перейти на удаленную работу

На карте обозначено количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавируса – красный цвет, и подозрений относительно возможного заражения – желтый.

Зеленым цветом обозначены больницы, которые могут принимать инфицированных, и где нет подозрений и подтвержденных случаев коронавируса.

Следить за ситуацией с коронавирусом в Украине можно по ссылке.

Ресурс запустил директорат по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса Президента.



Какова ситуация с коронавирусом в Украине на 14 марта / Скриншот Public.tableau.com

Обратите внимание! Министерство здравоохранения запустило телеграмм-бот, который оперативно отвечает на вопрос о коронавирусе. Кроме того, в Украине работает телеграмм канал "Коронавирус_инфо".

Основное о коронавирус в Украине

Известно о трех случаях заражения коронавирусом. Первой жертвой заболевания стала 71-летняя пациентка из Радомышля, Житомирской области. Она умерла 13 марта.

По всей Украине с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин.

Украина закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступила более тысячи тест-систем для выявления заболевания. К концу недели должны привезти еще 5 тысяч.

Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала