В Украине заработало бесплатное приложение YouTube Kids

В Украине официально запустили сервис YouTube Kids. Это бесплатное приложение, которое помогает родителям находить видео, которые нравятся детям.

Как сказано в блоге Google, приложение может не только выбирать каналы, а еще и ограничивать время просмотра роликов. Также сервис предлагает видео для всей семьи.

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Почему сервис бесплатный. Все рекламные объявления в YouTube Kids имеют обозначения, что это реклама. Предварительно все рекламные ролики проверяют вручную эксперты.

На YouTube Kids, например, не разрешена реклама продуктов питания или напитков, видеоигр, а также рекламные ролики, предназначенные для детей от 12 лет,

– заверили в компании.

Для чего нужен YouTube Kids. В сервисе видео распределены на такие категории: Шоу, Музыка, Обучение и Интересности. Следовательно, дети могут смотреть познавательные ролики: от декоративно-прикладного искусства до музыки, спорта, обучения и тому подобное.

При этом родители могут выбрать, к каким темам ограничить доступ своим детям. Также сервис имеет режим "одобренные видео", позволяющий родителям выбирать отдельные видео и каналы. Что касается таймера для регулировки времени просмотра, то родители могут ограничить сеанс просмотра роликов. Приложение сообщает ребенку, когда сеанс закончится.

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