В украинской IT-отрасли стремительно растет количество женщин-специалистов

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В украинской IT-отрасли стремительно растет количество женщин-специалистов / unsplash

Компания GlobalLogic провела анализ гендерного баланса в IT-индустрии за первое полугодие 2019 года. Как отмечают специалисты, за последние 5 лет в украинском IT количество женщин-специалистов возросло от 9 000 до 40 000.

За период, который выбрали для анализа, количество женщин-специалистов в IT-отрасли составило 26%. При этом эксперты отмечают увеличение этой доли более чем на 16% в год, передает AIN.UA.

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Большинство женщин в IT занимаются тестированием софта или менеджментом проектов. Доля тестировщиков и менеджеров, по сравнению с мужчинами на этих же должностях, составляет по 38%. К слову, среди всех разработчиков доля женщин составляет 11%.

Однако тенденции меняются и женщины все чаще занимают не только административные должности, но и технические. К примеру, на начало 2019 года среди всех женщин, которые сотрудничали с компанией, технических специалистов было 89,5%. Интересно, что лишь 5 лет назад этот показатель держался на уровне 62,6%.

Большинство из женщин на технических специальностях занимаются тестированием, а 40% непосредственно разработкой софта.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес
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