24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В украинском учебнике по биологии рекомендуют играть Plague Inc

0 Читати новину українською
В украинском учебнике рекомендуют играть Plague Inc / tech.informator.ua

В украинском учебнике по биологии ученикам рекомендуют изучать тему распространения инфекции на компьютерной игре Plague Inc. Такую практическую работу увидели в учебнике "Биология и экология" для 11 класса авторства К. Задорожного.

Фото из учебника опубликовал пользователь Twitter.

Интересно: Геймеры могут остаться без Sony PS5 и Xbox из-за коронавируса

В одной из задач говорится об игре Plague Inc. Школьникам по игре предлагают смоделировать распространение глобальной инфекции. Затем нужно сохранить результаты и сделать выводы.

Рекомендации для такой практической работы взяты из сборника учебных программ для 10-11 классов "Профильная школа как путь к конкурентной личности". Его составили при поддержке Национальной академии педагогических наук и Института педагогики.

Что известно о Plague Inc

Это популярный мобильный симулятор. Игроку нужно заразить вирусом весь мир и уничтожить популяцию на Земле. Игру выпустили в 2012 году. С тех пор ее загрузили более 120 миллионов раз. При этом сейчас игра переживает новую волну популярности.

Это связано со вспышкой коронавируса в Китае. В последние месяцы игра взлетела на первые позиции в чартах мобильных магазинов. Только за январь 2020 года iOS-версия Plague Inc. получила 200 тысяч новых загрузок и принесла выручку в размере миллиона долларов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Кто такая Зоряна Скалецкая: биография главы Минздрава
сегодня
23083
Теги: Школа Эпидемия Учеба Новости Техно Игры Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
11 февраля 21:06 Samsung Galaxy Unpacked 2020: какие новинки представила компания
501
11 февраля 11:15 Билл Гейтс – один из самых богатых людей мира: секреты успеха основателя Microsoft
Марія Бондар 3654
11 февраля 09:02 Вдохновляющие истории женщин в сфере новейших технологий
Марія Ягодка 365
10 февраля 21:05 5 моделей смартфонов в 6 тысяч гривен
Ірина Полицька 391
10 февраля 08:04 10 украинских стартапов, которые превратились в успешные и прибыльные проекты
Ірина Полицька 519
Новости
Больше новостей
Залиште відгук