В украинском учебнике по биологии рекомендуют играть Plague Inc

В украинском учебнике по биологии ученикам рекомендуют изучать тему распространения инфекции на компьютерной игре Plague Inc. Такую практическую работу увидели в учебнике "Биология и экология" для 11 класса авторства К. Задорожного.

Фото из учебника опубликовал пользователь Twitter.

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В одной из задач говорится об игре Plague Inc. Школьникам по игре предлагают смоделировать распространение глобальной инфекции. Затем нужно сохранить результаты и сделать выводы.

Рекомендации для такой практической работы взяты из сборника учебных программ для 10-11 классов "Профильная школа как путь к конкурентной личности". Его составили при поддержке Национальной академии педагогических наук и Института педагогики.

Что известно о Plague Inc

Это популярный мобильный симулятор. Игроку нужно заразить вирусом весь мир и уничтожить популяцию на Земле. Игру выпустили в 2012 году. С тех пор ее загрузили более 120 миллионов раз. При этом сейчас игра переживает новую волну популярности.

Это связано со вспышкой коронавируса в Китае. В последние месяцы игра взлетела на первые позиции в чартах мобильных магазинов. Только за январь 2020 года iOS-версия Plague Inc. получила 200 тысяч новых загрузок и принесла выручку в размере миллиона долларов.

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