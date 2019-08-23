В Украину приедет создатель популярных игр DOOM, Quake и Wolfenstein 3D

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В Украину приедет Джон Ромеро
В Украину приедет Джон Ромеро

В рамках ежегодного фестиваля Comic Con Ukraine 2019, который будет проходить 21-22 сентября в Киеве, в Украину приедет отец 3D-шутеров и создатель таких игровых хитов как Wolfenstein 3D, Doom и Quake Джон Ромеро.

Участники Comic Con смогут не только послушать лекцию и взять автограф Джона Ромеро, но и сыграть вместе с ним в его творение – Doom.

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К слову, кроме Джона Ромеро организаторы сообщили о приезде голливудского актера и звезды фильма «Мачете» – Дэнни Трэхо.

Стоит отметить, что это уже не впервые благодаря украинским гик-фестивалям в Украину приезжают звезды мирового масштаба. В прошлом году столицу посетили голливудский актер Джон Рис-Дэвис ("Властелин колец", "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Затерянный мир", "Звездный путь: Вояджер" и другие) и звезды популярной видеоигры "Detroit: Become Human" Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цей чоловік створив справжнісіньке пекло і переніс його прямо на екрани наших комп'ютерів. А потім дав у руки віртуальну рушницю, щоби смалити по пикам потойбічних покручів! ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ Готові до зустрічі з ним? Бо вже за місяц легендарний Джон Ромеро, батько комп'ютерних шутерів і творець оригінального Doom, буде в Києві на Comic Con Ukraine 2019! ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ Джон записав для вас коротке відеозвернення, після якого ваша рука сама потягнеться до посилання на квитки! До речі, воно є в описі нашого профілю. ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ️ Нагадуємо, про початок продажу квитків на фото- і автограф-сесії ми повідомимо вже незабаром! ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ #CCU2019_starguests #ComicConUkraine #ComicConUkraine2019 #CCU #CCU2019

Допис, поширений Comic Con Ukraine (@comicconukraine)

Что известно о Джоне Ромеро?
Джон Ромеро – выдающийся геймдизайнер, инженер и программист, который заложил основы жанра "шутер" от первого лица, разработав такие культовые видеоигры, как Wolfenstein 3D, Doom и Quake.

Он также является основателем компании Id Software, а его методы разработки стрелялок от первого лица актуальны до сих пор и используются современными студиями.

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Теги: Техно Новости Техно Новости Киева Игры
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