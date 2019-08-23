В Украину приедет создатель популярных игр DOOM, Quake и Wolfenstein 3D

В рамках ежегодного фестиваля Comic Con Ukraine 2019, который будет проходить 21-22 сентября в Киеве, в Украину приедет отец 3D-шутеров и создатель таких игровых хитов как Wolfenstein 3D, Doom и Quake Джон Ромеро.

Участники Comic Con смогут не только послушать лекцию и взять автограф Джона Ромеро, но и сыграть вместе с ним в его творение – Doom.

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К слову, кроме Джона Ромеро организаторы сообщили о приезде голливудского актера и звезды фильма «Мачете» – Дэнни Трэхо.

Стоит отметить, что это уже не впервые благодаря украинским гик-фестивалям в Украину приезжают звезды мирового масштаба. В прошлом году столицу посетили голливудский актер Джон Рис-Дэвис ("Властелин колец", "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Затерянный мир", "Звездный путь: Вояджер" и другие) и звезды популярной видеоигры "Detroit: Become Human" Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр.

Что известно о Джоне Ромеро?

Джон Ромеро – выдающийся геймдизайнер, инженер и программист, который заложил основы жанра "шутер" от первого лица, разработав такие культовые видеоигры, как Wolfenstein 3D, Doom и Quake.



Он также является основателем компании Id Software, а его методы разработки стрелялок от первого лица актуальны до сих пор и используются современными студиями.

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