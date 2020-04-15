В Uplay бесплатно отдают Assassin's Creed II: как его получить

Ubisoft запустила раздачу Assassin's Creed II для всех пользователей Uplay. Игру можно получить на сайте или в клиенте онлайн-сервиса с 14 по 17 апреля бесплатно.

Фанаты серии знают, что Assassin's Creed выросла из эксперимента над новой частью Prince of Persia. Тогда в Ubisoft вряд ли кто-то мог представить, что работает над очень прибыльной ежегодной серией.

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Как бесплатно получить Assassin`s Creed II

Забрать Assassin's Creed II можно по этой ссылке – всем желающим придется зарегистрироваться в сервисе Uplay или войти в уже созданный аккаунт. Акция продлится до 17 апреля и закончится в 16:00.

Assassin's Creed II вышла в 2009 году для Xbox 360 и PS3, а в 2010 добралась и до ПК. Именно после второй части в серию влюбились миллионы геймеров – даже те, кому не пришелся по вкусу спорный оригинал. Оценка сиквела на Metacritic составляет 91/100 – это рекорд для более чем десятка игр об извечной борьбе тамплиеров и ассасинов.

Трейлер Assassin's Creed II:

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