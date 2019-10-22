В ватиканских умных четках обнаружили очень серьезную уязвимость

Недавно стало известно об интересной разработке, которую выпустили в Ватикане. Это умные четки, которые можно синхронизировать со смартфоном. Однако, французские хакеры очень быстро взломали этот девайс.

Как пишет Cnet, эксперт по кибербезопасности из Франции Батист Роберт обнаружил в этом девайсе критическую уязвимость.

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В чем угроза? Как пояснил эксперт, эта уязвимость позволяет злоумышленникам получить доступ к электронной почте пользователей.

"Это очень серьезная уязвимость, поскольку позволяет злоумышленнику захватить аккаунт пользователя и получить его личную информацию", – говорит ксперт.

Чтобы взломать одни такие ​​четки хакеры тратили всего 15 минут. Уязвимость связана с обработкой учетных данных при входе в приложение. Так, когда пользователь регистрируется в приложении, то использует для этого электронную почту. На нее должно прийти подтверждение, вместо этого поступает ПИН-код. А после этого "пин" попадает в исеть.

"Каждый, кто анализирует сетевой трафик, мог увидеть ответ с отправленным ПИН-кодом", – добавляет Роберт.

Эксперт уже сообщил об уязвимости экспертам из Ватикана. Там заверили, что ее уже исправили.

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