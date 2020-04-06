В Великобритании поджигают антенны 5G из-за слухов об их связи с коронавирусом

Одновременно с распространением коронавирусной инфекции растет и количество слухов о COVID-19, которые иногда принимают особенно "тяжелые" формы. Так, в Великобритании произошло несколько поджогов антенн сотовых операторов – вероятно в связи с убеждением, что работа сетей 5G способствует развитию болезни.

Как рассказывает издание The Guardian, объектом полицейского расследования стала серия из семи поджогов в разных областях страны, произошедшие в конце прошлой недели.

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С чего все началось

На прошлой неделе в интернете появились видеозаписи поджогов нескольких антенн. Впоследствии инженеры обслуживающих компаний начали получать угрозы со стороны людей, которые считают, что излучение от антенн создает опасность для здоровья. Ранее на YouTube и в Facebook неоднократно появлялись конспирологические ролики, авторы которых заявляли, что 5G-излучения якобы ослабляет иммунитет человека, делая его уязвимым для коронавирус.

Действительно ли 5G негативно влияет на здоровье человека

Короткий ответ – нет. Исследования о воздействии радиоизлучения в том числе и 5G сигнала не доказали никаких случаев негативного влияния на здоровье людей. Подробнее об этом описано в нашем материале.

Что собирается делать правительство

Министр культуры Великобритании Оливер Дауд заявил, что намерен обсудить с администрацией Facebook, WhatsApp, YouTube и Twitter методы борьбы с распространением недостоверной информации. Он также выразил надежду, что вскоре будет найден способ объяснить пользователям социальных сетей абсурдность информации о вреде 5G. Представители Google уже согласились с необходимостью удаления подобного контента со страниц видеохостинга или применения к нему других санкций вроде снижение рейтинга или демонетизации.

Реальность такова, что сети мобильной связи абсолютно необходимы для всех нас, особенно в то время, когда мы просим людей оставаться дома и не видеться с родственниками и друзьями. Теория против 5G – абсолютная, полная ерунда, и я не могу охарактеризовать ее другими терминами,

– заявил директор Национальной службы здравоохранения Великобритании Стивен Повис.

Примечательно, что новости о "последствиях" излучение от антенн 5G, которые быстро распространяются в социальных сетях, нередко подкрепляются публикациями знаменитостей. В подобном уже была замечена певица Энн-Мари и член жюри популярного в Англии телешоу britain's Got Talent Аманда Холден. Последняя, в частности, распространяла ссылку на петицию с утверждением, что проживание возле антенны сотовой связи вызывает симптомы COVID-19.

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