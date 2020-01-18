В Великобритании запускают первые электротакси с беспроводной зарядкой

Одним из ключевых отличий электрокаров от автомобилей с ДВС является отсутствие выброса вредных веществ в атмосферу. Именно для популяризации "зеленого" транспорта в британском Ноттингеме решили запустить пилотный проект по запуску такси с электродвигателями.

Особенностью нового автопарка станет не только экологичность, но и возможность зарядки автомобилей без возни с проводами, сообщает Engadget.

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Экологические такси

Правительство страны уже инвестировало 3,4 миллиона фунтов стерлингов в инфраструктуру "заправочных" станций для новых электромобилей. Благодаря функции синхронной зарядки сразу нескольких транспортных средств отпадет необходимость подключения штекеров и другие сопутствующие проблемы с несовместимостью их стандартам. Первые десять автомобилей достанутся таксистам бесплатно, а испытательный срок нового проекта составит полгода.

Аналогичный пилотный проект был запущен в Осло в прошлом году. Именно благодаря ему Норвегия укрепила свою репутацию лидера в области зеленого транспорта.

Благодаря проекту экологических такси в Великобритании планируют сократить выбросы вредных веществ в атмосферу и уменьшить потребление бензина. В будущем правительство может также сделать беспроводную зарядку доступной для общественности, что облегчит жизнь владельцам электромобилей во время поездок в городе.

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