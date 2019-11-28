В Viber появились стикеры с футболистами "Шахтера": как они выглядят

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В Viber появились стикеры "Шахтера" / Фото пресс-службы Viber

В мессенджере Viber появились новые стикеры, посвященные чемпиону Украины по футболу – ФК "Шахтеру". Это авторские стикеры с изображением игроков команды.

Об этом Техно 24 сообщили в пресс-службе Viber Украины.

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Кстати, это не единственный совместный проект футбольного клуба и Viber. "Шахтер" также ведет свое официальное сообщество в Viber, в котором размещена информация о жизни команды и игроков, расписания, результаты матчей и планы клуба на будущее и тому подобное.

На сообщество клуба уже подписано более 20 тысяч болельщиков.

Стікери

Стикеры "Шахтера" в Viber

Для чего эти стикеры

Чтобы фанаты могли делиться чувствами и эмоциями, добавляя к сообщениям иллюстрации.

"По статистике, Viber – самое популярное в Украине приложение для общения, которое установлено на 9 из 10 смартфонов. Для клуба важно коммуницировать с болельщиками там, где им удобно. Поэтому партнерство с Viber – важный шаг, чтобы быть ближе к нашим болельщикам. Из сообщества можно будет получать максимальное количество новостей о "Шахтере" в удобном формате", – сказал директор по стратегическому развитию и коммуникациям клуба Юрий Свиридов.

В общем, ежемесячно пользователи Viber во всем мире посылают друг другу два миллиарда стикеров. Более 30% украинцев пользуются ими каждый день.

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Теги: Футбол Спорт Техно Новости Техно Шахтер Viber Интернет
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