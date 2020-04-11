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В видеоигре Minecraft проведут музыкальный фестиваль – деньги направят на борьбу с коронавирусом

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Иллюстративное фото / Gamesradar

Ночной клуб Elsewhere проведет в компьютерной игре Minecraft виртуальный музыкальный фестиваль под названием NetherMeant. Мероприятие состоится в ночь с 11 на 12 апреля. Вход на фестиваль будет бесплатным, но в продаже появятся VIP-билеты.

Организаторы сообщили о проведении мероприятия на официальном сайте ночного клуба.

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Как это будет выглядеть

На мероприятии выступят 17 рок-групп, среди которых American Football, Anamanaguchi, Drive45, Baths и другие исполнители. Для музыкального фестиваля в Minecraft уже воссоздали копию ночного клуба со сценой, танцполом и VIP-зоной.

Вход на фестиваль будет бесплатным. Для этого желающим необходимо иметь копию игры Minecraft Java Edition. Сам фестиваль пройдет на сервере Play.Elsewither.Club. Кроме того, посетители смогут приобрести VIP-билеты, которые дают доступ к отдельной зоне виртуального клуба и Discord-сервера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️ we’re re-opening elsewhere in minecraft this weekend this coronavirus relief virtual music festival takes place in the sandbox game world of minecraft featuring american football, anamanaguchi, baths and many more ️ all happening within a digitally scaled replica of elsewhere there will even be a fully functioning american football house on stage ? the virtual festival and livestream is this saturday @ 6pm ET and it’s 100% free proceeds from in-game and vip section sales will go to good360’s covid-19 relief efforts towards distributing much needed supplies to non profit organizations and hospitals special thanks to the open pit team and anamanaguchi for making it all happen! head over to the link in bio for details and instructions on entering the minecraft server! seeyuh online ️

Допис, поширений ᴇ ʟ s ᴇ ᴡ ʜ ᴇ ʀ ᴇ (@elsewherespace)

Благотворительность

Деньги с продажи VIP-билетов организаторы пообещали направить в благотворительные организации для борьбы с коронавирусом. Посмотреть трансляцию музыкального фестиваля в Minecraft можно будет на стриминговой платформе Twitch.

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус COVID-19 Техно Музыка Игры
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