В видеоигре Minecraft проведут музыкальный фестиваль – деньги направят на борьбу с коронавирусом

Ночной клуб Elsewhere проведет в компьютерной игре Minecraft виртуальный музыкальный фестиваль под названием NetherMeant. Мероприятие состоится в ночь с 11 на 12 апреля. Вход на фестиваль будет бесплатным, но в продаже появятся VIP-билеты.

Организаторы сообщили о проведении мероприятия на официальном сайте ночного клуба.

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Как это будет выглядеть

На мероприятии выступят 17 рок-групп, среди которых American Football, Anamanaguchi, Drive45, Baths и другие исполнители. Для музыкального фестиваля в Minecraft уже воссоздали копию ночного клуба со сценой, танцполом и VIP-зоной.

Вход на фестиваль будет бесплатным. Для этого желающим необходимо иметь копию игры Minecraft Java Edition. Сам фестиваль пройдет на сервере Play.Elsewither.Club. Кроме того, посетители смогут приобрести VIP-билеты, которые дают доступ к отдельной зоне виртуального клуба и Discord-сервера.

Благотворительность

Деньги с продажи VIP-билетов организаторы пообещали направить в благотворительные организации для борьбы с коронавирусом. Посмотреть трансляцию музыкального фестиваля в Minecraft можно будет на стриминговой платформе Twitch.

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