В Windows 10 появились эксклюзивные функции для смартфонов Samsung

Microsoft уже давно начала процесс сближения Windows 10 с Android-смартфонами. Например, прямо на экране компьютера можно просматривать входящие сообщения и отвечать на них. Теперь же редмондская компания значительно упростила передачу файлов между устройствами. Правда действует это нововведение только для пользователей Samsung.

Отправить данные со смартфона на ноутбук и обратно можно с помощью кабеля, облачного хранилища или электронной почты. В последней инсайдерской сборке Windows 10 появился более удобный способ, доступный только для смартфонов Galaxy. Он позволяет максимально просто пересылать файлы с одного устройства на другое, рассказывает Engadget.

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Как все работает

Для использования новой функции требуется приложение "Ваш телефон" от Microsoft и Link to Windows (версии 1,5+) от Samsung. На смартфоне для отправки контента необходимо выбрать его в галерее или файловом менеджере и отметить нужный способ передачи. С компьютера пересылка осуществляется путем перетаскивания документов в окно "Ваш телефон". Важно отметить, что за раз можно отправить до 100 файлов, размер каждого из которых не должен превышать 512 МБ. Передача осуществляется через Wi-Fi.



Программа "Ваш телефон" показывает сообщения и контакты и позволяет осуществлять звонки

Ранее между компьютерами на Windows 10 и смартфонами Galaxy появилась возможность обмена копируемым текстом.

К слову, несколько меньшие возможности доступны и для других смартфонов Android при установке приложения "Ваш телефон" на компьютер и телефон. Вы сможете передавать изображения, отвечать на сообщения и даже совершать звонки прямо с компьютера в то время, как телефон лежит на зарядке или же просто рядом с компьютером.

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