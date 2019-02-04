В Xiaomi намекнули, что тоже готовят смартфон с 5 камерами

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В Xiaomi готовят смартфон с 5 камерами
В Xiaomi готовят смартфон с 5 камерами / xiaomitoday.com

Уже совсем скоро компания HMD Global должна представить свой флагманский смартфон Nokia 9 PureView. Устройство станет первым на рынке телефоном, который получит сразу 5 модулей камеры. Решил не отставать и бренд Xiaomi, похоже китайцы тоже готовят подобное устройство

Как информирует gagadget.com, директор по продуктам Xiaomi Ван Тен Томас случайно засветил прототип смартфона с 5 модулями основной камеры.

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В китайской соцсети Weibo он разместил фото, на котором были разложены на столе смартфоны. При этом в правом нижнем углу была надпись "Shot On Mi AI Penta Cam" (Снято на Mi AI Penta Cam). Поэтому можно предположить, что Penta Cam означает 5 камер.

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Новый флагман от Xiaomi – Mi 9, который компания представит уже скоро получит тройную камеру.

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: Техно
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