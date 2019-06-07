В Xiaomi раскрыли новые детали и дату выхода фирменной прошивки MIUI 11

Директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг рассказал некоторые детали о новой фирменной прошивке MIUI. По его словам, в компании не очень довольны MIUI 10, поэтому стремятся исправить все недостатки. Также менеджер Xiaomi намекнул на дату выхода MIUI 11.

По словам представителя Xiaomi, дизайн MIUI 10 несовершенен и не соответствует видению корпорации, сообщает igeekphone.

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Дата выхода. Топ-менеджер заявил, что в MIUI 11 компания хочет добиться единого дизайна всей системы. Для этого сотрудники работают сверхурочно, чтобы закончить продукт быстрее. Но Ван Тенг отметил, что ожидать выхода MIUI 11 раньше второй половины 2019 не стоит.

Что нового появится? Ранее стало известно, что в MIUI 11 компания намерена обновить пользовательский интерфейс, сделать новые иконки приложений и добавить монохромный режим для экономии заряда аккумулятора.



MIUI 11 представят до конца 2019 года

Какие смартфоны получат обновление? По предварительной информации, обновление до MIUI 11 получат следующие устройства:

Redmi: Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 5, Redmi Note 5A, Redmi Pro, Redmi S2, Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro

Xiaomi: Mi9, Mi9 SE, Mi9 EE, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Mi Mix 3 (5G), Mi Mix 3, Mi8, Mi8 Pro, Mi8 EE, Mi8 SE, Mi8 Lite, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi6, Mi6X, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi5s, Mi5s Plus, Mi5s, Mi5X, Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3 и Mi Play.

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