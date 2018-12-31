В Xiaomi рассказали о своих планах на ближайшие годы

Недавно появились слухи, что китайская компания Xiaomi в следующем году может освоить сразу два новых рынках. Для этого в корпорации планируют создать новые подразделения, которые займутся рынком недвижимости, а также разработками в области автомобилей.

Об этом пишет Gizchina.

Правда, пресс-конференции глава платформы интернета вещей компании Xiaomi Фан Диан официально опроверг эти слухи.

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По его словам, исполнительный директор Лэй Цзюнь постоянно напоминает, что Xiaomi нужно еще глубже осваивать интернет, поэтому они не собираются тратить силы на более традиционную промышленность.

В ближайшие годы Xiaomi планирует активно развивать искусственный интеллект и интернет вещей, за которыми будущее, как считают в руководстве Xiaomi.

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