В Xiaomi усовершенствовали сканер отпечатков пальцев на экране: как он работает
Новые смартфоны Xiaomi получат усовершенствованный сканер отпечатков пальцев, который будет встроен в экран. Он получит большую плоскость действия, поэтому пользователям легче будет разблокировать устройство.
Об этом сообщил президент Xiaomi Лин Бин в китайской социальной сети Weibo, пишет tehnot.com.
В частности, он заявил, что размер активной области составит 25х50,2 мм, что позволит разблокировать устройство одним движением не смотря на экран.
Читайте также: #10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
Первым смартфоном с новой системой разблокировки станет Xiaomi Mi 9. По слухам, новинка получит тройную камеру с объективом на 48 Мп и процессор Snapdragon 855. Его должны представить уже в марте.
Сканер отпечатков пальцев на экране от Xiaomi
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно