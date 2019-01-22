В Xiaomi усовершенствовали сканер отпечатков пальцев на экране: как он работает

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В Xiaomi усовершенствовали сканер отпечатков пальцев на экране
В Xiaomi усовершенствовали сканер отпечатков пальцев на экране / Фото из соцсетей

Новые смартфоны Xiaomi получат усовершенствованный сканер отпечатков пальцев, который будет встроен в экран. Он получит большую плоскость действия, поэтому пользователям легче будет разблокировать устройство.

Об этом сообщил президент Xiaomi Лин Бин в китайской социальной сети Weibo, пишет tehnot.com.

В частности, он заявил, что размер активной области составит 25х50,2 мм, что позволит разблокировать устройство одним движением не смотря на экран.

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Первым смартфоном с новой системой разблокировки станет Xiaomi Mi 9. По слухам, новинка получит тройную камеру с объективом на 48 Мп и процессор Snapdragon 855. Его должны представить уже в марте.

Сканер відбитків пальців на екрані від Xiaomi
Сканер отпечатков пальцев на экране от Xiaomi

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: Техно
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