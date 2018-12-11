В Xiaomi заинтриговали новым продуктом

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В Xiaomi заинтриговали новым продуктом
В Xiaomi заинтриговали новым продуктом / www.xiaomi.ua

Сооснователь китайской компании Xiaomi Ван Чуань заинтриговал информацией о новом "удивительном" продукте компании. По его словам, речь идет о продукте, над которым компания работала в течение года.

Об этом пишет издание Gizmochina.

Он также рассказал, что новинку представят уже в ближайшее время. Также он добавил изображение, на котором виден фрагмент новинки.

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На картинке изображено нечто, напоминающее насадку для душа или часть телефонной трубки.

Когда представят новинку, точно неизвестно. Но новый продукт должны представить до конца года.

В Xiaomi заінтригували новим продуктом
Что это за продукт – пока неизвестно

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Теги: Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: Техно
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