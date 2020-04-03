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В Zoom отреагировали на критику и пообещали решить проблему с конфиденциальностью

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Иллюстративное фото / The Verge

Иногда ждать здоровой реакции компании на критику приходится годами. Похоже создатели платформы для видеоконференций Zoom решили продемонстрировать, как это делать правильно.

Прошлая неделя для компании Zoom Video Communications выдалась не самой лучшей. На создателей популярного приложения посыпалась критика из-за проблемы платформы с конфиденциальностью. Впрочем гендиректор компании Эрик Юань пообещал как можно скорее исправить недостатки приложения, сообщает The Verge.

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Что не так с Zoom

Дело в том, что в Zoom не предусмотрено сквозное шифрование данных. Именно это обстоятельство позволяет как минимум разработчику наблюдать за частными видеоконференциями. Из-за этого Илон Маск и NASA запретили Zoom для использования среди своих сотрудников.

Накануне житель города Сакраменто, штат Калифорния, Роберт Каллен подал в суд на сервис Zoom за разглашение конфиденциальной информации третьим лицам.

В заявлении истца, поданном в понедельник в федеральный суд Сан-Хосе, утверждается, что при установке или открытии ящика сервис без ведома пользователя передает информацию о нем третьей стороне, например, компании Facebook.

Как Zoom решит проблемы с конфиденциальностью

Генеральный директор Эрик Юань заявил, что компания приостановит разработку новых функций и посвятит все свои инженерные ресурсы решению вопросов конфиденциальности и безопасности. Он также сообщил об ошеломляющей статистике: за три месяца Zoom перешел из среднего показателя в 10 миллионов ежедневных пользователей к 200 миллионам.

В течение последних нескольких недель поддержка наплыва пользователей была необычайным делом и нашей единственной целью. Мы стремились обеспечить вам бесперебойное обслуживание и удобный интерфейс, а также обеспечить конфиденциальность и безопасность платформы. Однако мы признаем, что не оправдали ожиданий в отношении конфиденциальности и безопасности. За это мне очень жаль, и я хочу поделиться тем, что мы собираемся сделать,
– написал Юань.

Список следующих шагов Юаня длинный и впечатляющий. В дополнение к замораживанию развития функций, компания заявила, что будет проводить "всесторонний обзор" со сторонними экспертами и пользователями, чтобы понять проблемы платформы.

Компания собирается усовершенствовать свою программу сбора ошибок и сформировать совет главных сотрудников по информационной безопасности. Также Юань отметил, что будет информировать пользователей об изменениях каждую неделю в рамках видеоконференции.

Среди прочего компания изменит инсталлятор для Windows и MacOS. Также Юань порекомендовал защищать видеоконференции паролем. Поскольку пользователи часто пренебрегают этой функцией, злоумышленникам значительно легче подключиться к любым видеовстречам.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Интернет
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