Вакансия в Instagram: ищут работника для работы с мемами

Соцсеть Instagram ищет сотрудника, который будет заниматься работой с авторами мемов. Таким образом соцсеть хочет помириться с авторами мемов, чьи аккаунты она ранее удалила.

Об этом сказано на сайте компании.

К теме: Instagram может изменить название

Что нужно делать. Будущий работник должен наладить связь между администрацией Instagram и недовольными авторами мемов, чьи страницы соцсеть удалила в конце июля.

Как пояснила глава службы новостей и связи с партнерами Instagram, Лила Кинг, этот работник должен будет следить за трендами и помогать авторам мемов, независимо от того, являются ли они собственниками крупных учетных записей, или же они просто начинающие контент-мейкеры.

"Традиционные медиа все чаще используют формат мемов. Мы думаем, что нам нужно ближе познакомиться и начать лучше понимать сообщество мемов, так как нам есть чему у них поучиться", – пояснила Кинг.

Почему Instagram зачистила создателей мемов? 26 июля соцсеть удалила более 142 аккаунтов пользователей из-за "неоднократных нарушений правил соцсети и попыток вмешаться во внутренние процессы".

Суммарное количество подписчиков этих профилей составило около 30 миллионов – у наибольшей страницы количество подписчиков превышало 13 миллионов читателей.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно