Riot Games объявила о глобальном запуске своего условно-бесплатного сетевого шутера Valorant. Разработчики успели к запланированному ранее сроку, несмотря на проблемы с подготовкой, связанных с распространением COVID-19.

Серверы Valorant открылись в 08:00 по киевскому времени. 24 канал отмечает, что в других странах релиз может на несколько минут задержаться, однако к концу дня игра в любом случае выйдет во всем мире.

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Патч первого дня

Вместе с запуском Valorant состоялась премьера и патча первого дня. Главными его особенностями являются показанная недавно агент Rufina рядом с картой Ascent и режимом Spike Rush.

Среди прочего, обновление принесло с собой изменение способностей "некоторых" героев, исправление технических и геймплейных ошибок, а также дальнейшее улучшение оптимизации.

Ранее разработчики отчитались об успехах тестирования: ежедневно в Valorant играли около 3 миллионов человек. За два месяца испытаний фанаты в сумме посмотрели более 470 миллионов часов трансляций из "беты".

Особенности Valorant

Матчи в Valorant проходят в формате "5 на 5": одна команда стремится заложить бомбу, другая пытается этому помешать. Победа достается той стороне, которая возьмет верх в 13 раундах из 24 (25, если счет равный).

Трейлер игры от Riot Games:

Системные требования Valorant

В плане системных требований Valorant крайне демократична. В Riot Games обещают, что 4 Гбайт ОЗУ и 1 Гбайт видеопамяти должно хватить для 30 кадров/сек, тогда как на "современных машинах" игра будет выдавать от 60 до 144 кадров/сек.

Valorant также может похвастаться бесплатными серверами с тикрейтом 128, оптимизированным сетевым кодом (создатели намерены обеспечить 70% игроков задержкой менее 35 мс) и системой противостояния читерам Vanguard.

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Доступные платформы Valorant

Игра доступна на ПК в собственном лаунчере Riot Games – скачать его и зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. Пока разработчики сосредоточены на PC-версии, но выход на других платформах не исключают.