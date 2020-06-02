Релиз Valorant: геройский шутер от Riot Games уже получил патч с новым контентом
Riot Games объявила о глобальном запуске своего условно-бесплатного сетевого шутера Valorant. Разработчики успели к запланированному ранее сроку, несмотря на проблемы с подготовкой, связанных с распространением COVID-19.
Серверы Valorant открылись в 08:00 по киевскому времени. 24 канал отмечает, что в других странах релиз может на несколько минут задержаться, однако к концу дня игра в любом случае выйдет во всем мире.
Не пропустите Встреча вокруг костра: британцы проводят совещания в игре Red Dead Redemption
Патч первого дня
Вместе с запуском Valorant состоялась премьера и патча первого дня. Главными его особенностями являются показанная недавно агент Rufina рядом с картой Ascent и режимом Spike Rush.
Среди прочего, обновление принесло с собой изменение способностей "некоторых" героев, исправление технических и геймплейных ошибок, а также дальнейшее улучшение оптимизации.
Ранее разработчики отчитались об успехах тестирования: ежедневно в Valorant играли около 3 миллионов человек. За два месяца испытаний фанаты в сумме посмотрели более 470 миллионов часов трансляций из "беты".
Особенности Valorant
Матчи в Valorant проходят в формате "5 на 5": одна команда стремится заложить бомбу, другая пытается этому помешать. Победа достается той стороне, которая возьмет верх в 13 раундах из 24 (25, если счет равный).
Трейлер игры от Riot Games:
Системные требования Valorant
В плане системных требований Valorant крайне демократична. В Riot Games обещают, что 4 Гбайт ОЗУ и 1 Гбайт видеопамяти должно хватить для 30 кадров/сек, тогда как на "современных машинах" игра будет выдавать от 60 до 144 кадров/сек.
Valorant также может похвастаться бесплатными серверами с тикрейтом 128, оптимизированным сетевым кодом (создатели намерены обеспечить 70% игроков задержкой менее 35 мс) и системой противостояния читерам Vanguard.
Интересно Minecraft Dungeons: Microsoft анонсировала новую часть популярной франшизы
Доступные платформы Valorant
Игра доступна на ПК в собственном лаунчере Riot Games – скачать его и зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. Пока разработчики сосредоточены на PC-версии, но выход на других платформах не исключают.