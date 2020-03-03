Valorant: сюжет, системные требования и трейлер новой игры от Riot Games

Компания Riot Games анонсировала многопользовательский шутер Valorant. Игра выполнена в похожем мультяшном сеттинге League of Legends и оборудована программой-античитом Vanguard. Точная дата выхода игры не объявлена, но релиз обещают летом 2020 года.

Сюжет игры

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Valorant расскажет о мире недалекого будущего, где агенты спецслужб из разных стран сходятся в битвах друг против друга. Главный режим игры – бой пять на пять до 13 побед, сообщает Wccftech.

Создатели утверждают, что в Valorant все зависит только от навыков геймера, а тикрейт (частота отправки-получения пакетов данных между сервером и клиентом) подняли до 128 Гц, чтобы играть было максимально комфортно, даже если у геймера есть проблемы с интернетом.

Геймплейный трейлер игры Valorant – смотрите видео

Системные требования

Riot Games также опубликовала короткие системные требования Valorant.

Системные требования для 60 кадров в секунду

Процессор: Intel Core i3-4150

Видеокарта: Nvidia GeForce GT 730

Максимальная производительность для игры в 144+ кадров в секунду

Процессор: Intel Core i5-4460 3,2 ГГц

Видеокарта: Nvidia GTX 1050 Ti

Минимальные системные требования для 30 кадров в секунду

Процессор: Intel Core i3-370M

Видеокарта: Intel HD 3000

Другие рекомендуемые параметры

Операционная система: Windows 7/8/10 (64-bit)

Оперативная память: 4 ГБ

Видеопамять: 1 ГБ

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