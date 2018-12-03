Valve изменила политику распространения игр в Steam: детали нововведений

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Valve изменила политику в Steam
Valve изменила политику в Steam / Фото из открытых источников

Компания Valve сделала шаг на встречу разработчикам игр и снизила процент выручки, который она получала по продаже игр. Ранее компании неоднократно критиковали за то, что издательства обязаны делиться с гигантом 30% доходов, полученных из магазина, что особенно невыгодно для крупных организаций.

Об этом сообщает 4PDA.

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Администрация магазина обновила соглашение о распространении игр в Steam 1 декабря. Отныне если релиз заработает в магазине больше 10 миллионов долларов, отчисления составят 25% поверх указанной суммы. Если же прибыль превысит 50 миллионов, то отдавать придется только 20%, опять-таки поверх этой суммы.

Под выручкой Valve понимает доходы от продажи комплектов игр, дополнительного контента, внутриигровые продажи и сборы на Торговой площадке.

via GIPHY

Журналисты считают, что нововведение может быть связано с желанием вернуть крупных представителей индустрии. Громкие осенние релизы, например Call of Duty: Black Ops 4 и Fallout 76, обошли стороной Steam, а потому неудивительно, что Valve хочет укрепить свою позицию.

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Вот только инди-команды, которые являются активными клиентами корпорации и страдают от ее правил куда больше, чем гиганты геймдева, которые едва почувствуют на себе изменения. Достичь планки в 10 миллионов долларов для них куда сложнее, чем в условной EA. Впрочем, новое правило может выступать своего рода мотиватором для более продуктивной работы.

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Теги: Техно Игры Steam
Источник: Техно
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