Valve изменила политику распространения игр в Steam: детали нововведений

Компания Valve сделала шаг на встречу разработчикам игр и снизила процент выручки, который она получала по продаже игр. Ранее компании неоднократно критиковали за то, что издательства обязаны делиться с гигантом 30% доходов, полученных из магазина, что особенно невыгодно для крупных организаций.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Секреты игры Dark Souls III: для трупов нашли интересное применение

Администрация магазина обновила соглашение о распространении игр в Steam 1 декабря. Отныне если релиз заработает в магазине больше 10 миллионов долларов, отчисления составят 25% поверх указанной суммы. Если же прибыль превысит 50 миллионов, то отдавать придется только 20%, опять-таки поверх этой суммы.

Под выручкой Valve понимает доходы от продажи комплектов игр, дополнительного контента, внутриигровые продажи и сборы на Торговой площадке.

Журналисты считают, что нововведение может быть связано с желанием вернуть крупных представителей индустрии. Громкие осенние релизы, например Call of Duty: Black Ops 4 и Fallout 76, обошли стороной Steam, а потому неудивительно, что Valve хочет укрепить свою позицию.

Читайте также: Electronic Arts может представить новую игру Dragon Age: детали

Вот только инди-команды, которые являются активными клиентами корпорации и страдают от ее правил куда больше, чем гиганты геймдева, которые едва почувствуют на себе изменения. Достичь планки в 10 миллионов долларов для них куда сложнее, чем в условной EA. Впрочем, новое правило может выступать своего рода мотиватором для более продуктивной работы.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно