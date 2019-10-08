Valve изменила политику размещения эксклюзивных игр в Steam

После долгожданного анонса PC-версии игры Red Dead Redemption 2 многие геймеры разочаровались, что вестерн выйдет сначала только для двух платформ. На старте продаж, 5 ноября, доступ к игре получат пользователи Rockstar Launcher и Epic Games Store, а вот поклонникам Steam придется подождать еще месяц.

Однако такой срок для пользователей платформы от Valve довольно незначителен. Заметим, игра Borderlands 3 в Steam появится только через 6 месяцев после официального релиза, а Metro: Exodus – только через год. Судя по этому, можно сделать вывод, что Valve нашла лазийку в "войне эксклюзивов".

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Что произошло? В сентябре 2019 года Valve изменила условия лицензионного соглашения для издателей. Теперь им запрещено выпускать игру в Steam более чем через 30 дней после начального запуска на платформах, сообщает Overclock3D.

По сути, если издатель не захочет или не успеет добавить игру в Steam в течение месяца после ее первого появления на другой большей платформе, ему будет навсегда закрыта дорога в Steam с этим проектом.

Чем это грозит издателям? Очевидно, что новая политика Valve нанесет финансовый ущерб издателям видеоигр. Благодаря эксклюзивным контрактам с Epic Games Store и низкой процентной ставке в 12%, они получали хорошие прибыли в первые месяцы продаж хитовых новинок игровой индустрии. Теперь же издателям придется платить более высокие отчисления Valve – от 20% до 30% в случае хороших продаж.

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