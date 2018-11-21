Valve "похоронила" компактную игровую приставку Steam Link

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Valve "похоронила" компактную игровую приставку Steam Link
Valve "похоронила" компактную игровую приставку Steam Link / Фото из открытых источников

Вслед за игровыми системами Steam Machine корпорация Valve планирует распрощаться и с микроконсолью Steam Link. Сейчас в Европе распродали все доступные экземпляры устройства, а складские запасы в США уже почти закончились, однако новые приставки компания не планирует больше выпускать.

Об этом сообщает Steam Community.

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Отметим, с помощью Steam Link можно организовать трансляцию игрового процесса с домашнего ПК на телевизор. К преимуществам устройства можно отнести высокое качество видеопотока (1080p @ 60 fps) и свободу при выборе манипуляторов.

Также официально допускается использование клавиатуры и мыши, фирменного контроллера Steam, геймпадов от Xbox One и 360, а также Logitech F710. Рекомендованная цена Steam Link составляла 50 долларов (около 1 350 гривен).

Steam Link
Прекратили продажи Steam Link

Вместо микроконсоли Steam Link компания намерена развивать одноименное приложение с аналогичными функциями. Оно будет доступно на устройствах под управлением Android, а также на "умных" телевизорах от Samsung.

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Теги: Техно Гаджеты Игры Steam
Источник: Техно
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