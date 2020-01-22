Valve сделала все игры Half-Life бесплатными: детали акции
Геймеры привыкли, что компания Valve зачастую все откладывает в дальний ящик. Поэтому новость о релизе игры Half-Life: Alyx в марте пользователи восприняли со скепсисом. Однако команда Гейба Ньюэлла, похоже, не планирует откладывать выход и решила это показать довольно радикальным методом.
Срок и условия акции
Важно: Half-Life: Alyx – системные требования и трейлер новой части легендарной игры
С 22 января и до апреля все выпуски Half-Life будут абсолютно бесплатными для всех и каждого. Предложение включает в себя все номерные части, все приложения и ремейк оригинала Half-Life: Source (но не Black Mesa).
Как заявляет Valve, акция продлится "до релиза Alyx в марте". Иными словами, если что-то ранее мешало ознакомиться с одним из самых влиятельных сериалов в истории индустрии – лучшего шанса исправить это не выпадет. Отметим, что это вовсе не раздача: игры не станут частью вашей библиотеки навсегда.
Другие мероприятия Valve
К слову, 22 января Valve планирует провести сессию AMA (Ask me anything – "спросите меня о чем угодно") на Reddit в 21:00 по киевскому времени. Знаете английский язык и хотите задать разработчикам каверзный вопрос? Не стесняйтесь.
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