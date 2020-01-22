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Valve сделала все игры Half-Life бесплатными: детали акции

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Valve сделала все игры Half-Life бесплатными / Фото из свободных источников

Геймеры привыкли, что компания Valve зачастую все откладывает в дальний ящик. Поэтому новость о релизе игры Half-Life: Alyx в марте пользователи восприняли со скепсисом. Однако команда Гейба Ньюэлла, похоже, не планирует откладывать выход и решила это показать довольно радикальным методом.

Срок и условия акции

Важно: Half-Life: Alyx – системные требования и трейлер новой части легендарной игры

С 22 января и до апреля все выпуски Half-Life будут абсолютно бесплатными для всех и каждого. Предложение включает в себя все номерные части, все приложения и ремейк оригинала Half-Life: Source (но не Black Mesa).

Как заявляет Valve, акция продлится "до релиза Alyx в марте". Иными словами, если что-то ранее мешало ознакомиться с одним из самых влиятельных сериалов в истории индустрии – лучшего шанса исправить это не выпадет. Отметим, что это вовсе не раздача: игры не станут частью вашей библиотеки навсегда.

Другие мероприятия Valve

К слову, 22 января Valve планирует провести сессию AMA (Ask me anything – "спросите меня о чем угодно") на Reddit в 21:00 по киевскому времени. Знаете английский язык и хотите задать разработчикам каверзный вопрос? Не стесняйтесь.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Steam Valve Игры
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